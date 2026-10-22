MEP confirma fecha para anunciar importantes cambios en el calendario escolar 2027

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que el próximo martes 27 de octubre dará a conocer los detalles del calendario escolar 2027.

La institución adelantó que el próximo curso lectivo tendrá cambios importantes, por lo que presentará una nueva organización para el calendario educativo del próximo año.

MEP anunciará los cambios el 27 de octubre

Según informó el MEP, será ese martes cuando se conozca cómo quedará estructurado el calendario escolar 2027 y cuáles serán las modificaciones que aplicarán durante el próximo curso lectivo.

La institución compartió un adelanto en sus redes sociales y señaló que el calendario viene con cambios importantes.

Sin embargo, por ahora el MEP no ha detallado cuáles serán las fechas o aspectos que tendrán modificaciones.

¿Qué se conocerá sobre el calendario escolar 2027?

La información oficial permitirá conocer la nueva organización del próximo curso lectivo y los principales cambios que deberán tomar en cuenta estudiantes, padres de familia y personal educativo.

El anuncio del MEP está previsto para el martes 27 de octubre, cuando la institución explicará la nueva propuesta para la organización del calendario escolar 2027.

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