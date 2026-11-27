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Un hospital solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con los familiares de una joven que se mantiene internada desde el 1 de noviembre.
En el Hospital San Rafael de Alajuela.
Mujer asegura llamarse Kimberly Bons Nicasio, tener 19 años y ser procedente de Nicaragua. Pese a las diversas gestiones realizadas, no ha sido posible localizar a sus familiares.
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Si usted la reconoce o tiene información que pueda ayudar, comuníquese con el Servicio de Trabajo Social al 2436-1166.