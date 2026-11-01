Buscan a estudiante desaparecida del Colegio de Señoritas

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información sobre una estudiante desaparecida, del Colegio de Señoritas.

¿Qué se sabe sobre la despareción de la joven estudiante?

Se trata de Bayoleth Naomi Rojas Arguedas, de 17 años.

Según la denuncia interpuesta, fue vista por última vez el 29 de octubre, en Barrio María Auxiliadora, San Gabriel de Aserrí, San José.

También puede leer: Chocan y asesinan a dos personas que viajaban en vehículo.

Vestimenta del Colegio de Señoritas

El OIJ aclara que vestía uniforme del centro educativo ubicado en el centro de San José.

Si conoce su paradero o la ha visto, puedo brindar los datos a la línea confidencial del OIJ, al número 800-8000-645.