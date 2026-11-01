Chocan y asesinan a dos personas que viajaban en vehículo

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Dos personas resultaron víctimas de un choque y posterior asesinato en el sector de Santa Gertrudis, Tejar de El Guarco, Cartago.
Los masculinos, viajaban dentro de un automóvil. En un momento dado, estos fueron víctimas de un choque por parte de otro vehículo.
Tras lograr frenar, una persona que viajaba en el vehículo que los colisionó, salió del medio de transporte, llegó al sitio donde estaban los hombres, abrió la puerta del pasajero y les disparó en reiteradas ocasiones.
Posterior al ataque, escapó del lugar.
Fallecidos
En el sitio fallecen ambos ocupantes del vehículo:
El caso se mantiene en investigación.
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