Chocan y asesinan a dos personas que viajaban en vehículo

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Dos personas resultaron víctimas de un choque y posterior asesinato en el sector de Santa Gertrudis, Tejar de El Guarco, Cartago.

¿Cómo asesinaron a estas personas?

Los masculinos, viajaban dentro de un automóvil. En un momento dado, estos fueron víctimas de un choque por parte de otro vehículo.

Tras lograr frenar, una persona que viajaba en el vehículo que los colisionó, salió del medio de transporte, llegó al sitio donde estaban los hombres, abrió la puerta del pasajero y les disparó en reiteradas ocasiones.

¿Qué pasó con el sospechoso?

Posterior al ataque, escapó del lugar.

Fallecidos

En el sitio fallecen ambos ocupantes del vehículo:

Masculino, de apellido Dehaney, de 39 años

Masculino, de apellido Saunchez de 35 años, nacionalidad jamaicana.

El caso se mantiene en investigación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.