Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Municipalidad de San José realizará una feria de empleo dirigida a personas que residan en el cantón central y busquen una oportunidad laboral en puestos operativos y de servicios.

La actividad se desarrollará el viernes 20 de noviembre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en la plazoleta norte del edificio José Figueres Ferrer, sobre avenida 10.

¿Qué oportunidades ofrece la feria?

La organización recibirá postulaciones para los puestos de trabajador manual, operador de equipo pesado y operario especializado.

Las vacantes incluyen labores de limpieza urbana, recolección de residuos sólidos y contrataciones temporales para las fiestas de Zapote.

Además, la institución actualizará su base de datos de profesionales en Derecho para identificar a personas interesadas en futuras oportunidades laborales.

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¿Cuáles son los requisitos para participar?

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación general:

• Currículo actualizado.

• Una fotografía tamaño pasaporte.

• Hoja de delincuencia.

• Copia de la cédula de identidad.

• Original y copia de los títulos académicos: sexto grado o constancia que acredite que saben leer y escribir.

• Dos cartas de recomendación.

Los aspirantes deberán llevar los documentos físicos y completos para facilitar la revisión y recepción presencial.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos específicos de cada puesto en la página de Facebook de la Municipalidad de San José.

Escrito por: Aneisha Cortés