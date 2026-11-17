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La Municipalidad de San José realizará una feria de empleo dirigida a personas que residan en el cantón central y busquen una oportunidad laboral en puestos operativos y de servicios.
La actividad se desarrollará el viernes 20 de noviembre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en la plazoleta norte del edificio José Figueres Ferrer, sobre avenida 10.
La organización recibirá postulaciones para los puestos de trabajador manual, operador de equipo pesado y operario especializado.
Las vacantes incluyen labores de limpieza urbana, recolección de residuos sólidos y contrataciones temporales para las fiestas de Zapote.
Además, la institución actualizará su base de datos de profesionales en Derecho para identificar a personas interesadas en futuras oportunidades laborales.
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Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación general:
• Currículo actualizado.
• Una fotografía tamaño pasaporte.
• Hoja de delincuencia.
• Copia de la cédula de identidad.
• Original y copia de los títulos académicos: sexto grado o constancia que acredite que saben leer y escribir.
• Dos cartas de recomendación.
Los aspirantes deberán llevar los documentos físicos y completos para facilitar la revisión y recepción presencial.
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos específicos de cada puesto en la página de Facebook de la Municipalidad de San José.
Escrito por: Aneisha Cortés