¿Busca trabajo? Municipalidad de San José abre concurso externo

Mediante sus plataformas oficiales, la Municipalidad de San José informó sobre la apertura de varios puestos de trabajo bajo concurso.

Los puestos de trabajo

Según lo que informó la institución, las vacantes corresponden a los siguientes sectores:

Sección Anticorrupción y Transparencia.

Proceso de Clasificación y Valoración de Puestos.

Sección Mantenimiento Automotor.

El plazo para aplicar será de 15 días una vez publicado el concurso en el diario oficial La Gaceta.

Las personas interesadas deberán ingresar al formulario mediante el código QR brindado por la Municipalidad.

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Por: Camila Rosales Méndez