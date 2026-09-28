Bus de Lumaca sufre desperfecto en media pista y provoca congestionamiento

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Una avería mecánica de un autobús de la empresa Lumaca provoca un marcado congestionamiento sobre la Autopista Florencio del Castillo, Ruta Nacional 2, en el sentido hacia San José.

¿Qué le pasó al bus?

La unidad quedó varada en el carril derecho, en el tramo entre Taras y Ochomogo, mientras una columna de humo blanco y vapor salía de la parte trasera del motor. Además, se reportó derrame de fluidos sobre la carretera.

La situación obligó a los conductores y motociclistas a reducir considerablemente la velocidad para esquivar el autobús detenido, lo que generó largas filas de vehículos que avanzan lentamente hacia la capital.

De acuerdo con la información disponible, no se reportan personas lesionadas ni fuego en la estructura del autobús.

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Se recomienda a los conductores que transitan desde la Vieja Metrópoli hacia San José tomar precauciones y valorar rutas alternas, como Coris o Llano Grande.