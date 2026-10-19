(FOTO) Agente del OIJ intentó ingresar botella de licor a centro penitenciario

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Policía Penitenciaria detectó una botella miniatura de licor entre las pertenencias de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante un control de seguridad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí.

El hallazgo ocurrió cuando dos agentes judiciales, de apellidos Castro y Mora, destacados en el OIJ de Turrialba, llegaron al centro penitenciario para trasladar a una persona privada de libertad que regresaba de una audiencia judicial.

¿Qué encontraron en las pertenencias del agente?

Durante la revisión de un bolso tipo canguro, propiedad del agente de apellido Mora, los oficiales penitenciarios encontraron una botella de 50 mililitros con etiqueta comercial de Jack Daniel’s Tennessee Honey.

Según la información suministrada, al inspeccionar el contenido, los funcionarios percibieron un fuerte olor característico a licor.

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¿Cómo se realizó el control de seguridad?

Como parte del protocolo de ingreso, los agentes judiciales debían guardar sus celulares y dispositivos tecnológicos en los casilleros correspondientes. Además, los funcionarios penitenciarios realizaron una inspección física y visual del vehículo y de las pertenencias.

La Policía Penitenciaria destacó que estos controles se aplican a todas las personas que ingresan a los centros penales, como parte de las medidas de seguridad establecidas.

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