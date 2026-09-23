Boston Scientific ofrece oportunidades de empleo en zona franca

La multinacional Boston Scientific abrió nuevas oportunidades empleo para las personas que quieran incorporarse a su equipo en la Zona Franca Propark, ubicada en El Coyol, Alajuela.
Empresa busca talento en el área de manufactura. Buscan personas para operar maquinas o ejecutar operaciones manuales para obtener dispositivos médicos de alta calidad en el tiempo estipulado.
Responsabilidades
- Monitorear, activar y supervisar el funcionamiento de la maquinaria, ejecutar las operaciones manuales bajo su responsabilidad para obtener los productos deseados en calidad, cantidad y tiempo.
- Comunicar inmediatamente cualquier anomalía o incidente al supervisor relacionado con el material o los equipos.
Horarios
Puede aplicar por los turnos:
- Turno A: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Turno B: lunes a viernes de 3:30 p.m. a 10:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
¿Cómo aplicar?
Puede encontrar todos los detalles página de Boston Scientific.
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Requisitos para aplicar por la oferta de Boston Scientific
- Sexto grado como educación mínima
- Ser mayor de 18 años.
- El CV actualizado.
- Disponibilidad para laborar en el turno de la tarde de 3:30am a 10:00pm de Lunes a Viernes y sabados de 7:00am a 2:30 pm
- Experiencia en Industria medica. (Deseable)
- Conocimientos en paquete Office.
- Si se le contacta y se le cita a pruebas debe presentar los siguientes documentos:
- Fotocopia de la cédula de identidad.
- Hoja de delincuencia vigente.
- cartas de trabajos anteriores.
- Original y Fotocopia del último título académico obtenido y/o constancia de estudios. (Sexto grado, Noveno y/o Bachillerato). El nombre en el título debe aparecer igual que en la cédula de identidad.
- En caso de ser una persona extranjera, adjuntar copia y presentar original del carné del seguro social y la copia de la cédula de residencia.
- En caso de utilizar anteojos y se le cite a pruebas, favor traerlos ya que los va a requerir para el proceso.
- Nota: esta plaza estará abierta por 2 meses, se les estará contactando conforme van aplicando en el orden correspondiente.
Para más detalles, puede consulta la publicación de la empresa.