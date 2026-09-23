Boston Scientific ofrece oportunidades de empleo en zona franca

Vea los detalles y cómo aplicar a los puestos.

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La multinacional Boston Scientific abrió nuevas oportunidades empleo para las personas que quieran incorporarse a su equipo en la Zona Franca Propark, ubicada en El Coyol, Alajuela.

Empresa busca talento en el área de manufactura. Buscan personas para operar maquinas o ejecutar operaciones manuales para obtener dispositivos médicos de alta calidad en el tiempo estipulado.

Responsabilidades

  • Monitorear, activar y supervisar el funcionamiento de la maquinaria, ejecutar las operaciones manuales bajo su responsabilidad para obtener los productos deseados en calidad, cantidad y tiempo.
  • Comunicar inmediatamente cualquier anomalía o incidente al supervisor relacionado con el material o los equipos. 

Horarios

Puede aplicar por los turnos:

  • Turno A: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m.
  • Turno B: lunes a viernes de 3:30 p.m. a 10:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.

¿Cómo aplicar?

Puede encontrar todos los detalles página de Boston Scientific.

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Requisitos para aplicar por la oferta de Boston Scientific

  • Sexto grado como educación mínima
  • Ser mayor de 18 años.
  • El CV actualizado.
  • Disponibilidad para laborar en el turno de la tarde de 3:30am a 10:00pm de Lunes a Viernes y sabados de 7:00am a 2:30 pm
  • Experiencia en Industria medica. (Deseable)
  • Conocimientos en paquete Office.
  • Si se le contacta y se le cita a pruebas debe presentar los siguientes documentos:
  • Fotocopia de la cédula de identidad.
  • Hoja de delincuencia vigente.
  • cartas de trabajos anteriores.
  • Original y Fotocopia del último título académico obtenido y/o constancia de estudios. (Sexto grado, Noveno y/o Bachillerato). El nombre en el título debe aparecer igual que en la cédula de identidad.
  • En caso de ser una persona extranjera, adjuntar copia y presentar original del carné del seguro social y la copia de la cédula de residencia.
  • En caso de utilizar anteojos y se le cite a pruebas, favor traerlos  ya que los va a requerir para el proceso.
  • Nota: esta plaza estará abierta por 2 meses, se les estará contactando conforme van aplicando en el orden correspondiente.

Para más detalles, puede consulta la publicación de la empresa.