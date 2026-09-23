Boston Scientific ofrece oportunidades de empleo en zona franca

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La multinacional Boston Scientific abrió nuevas oportunidades empleo para las personas que quieran incorporarse a su equipo en la Zona Franca Propark, ubicada en El Coyol, Alajuela.

Empresa busca talento en el área de manufactura. Buscan personas para operar maquinas o ejecutar operaciones manuales para obtener dispositivos médicos de alta calidad en el tiempo estipulado.

Responsabilidades

Monitorear, activar y supervisar el funcionamiento de la maquinaria, ejecutar las operaciones manuales bajo su responsabilidad para obtener los productos deseados en calidad, cantidad y tiempo.

Comunicar inmediatamente cualquier anomalía o incidente al supervisor relacionado con el material o los equipos.

Horarios

Puede aplicar por los turnos:

Turno A : lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m.

: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:30 p.m. Turno B: lunes a viernes de 3:30 p.m. a 10:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.

¿Cómo aplicar?

Puede encontrar todos los detalles página de Boston Scientific.

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Requisitos para aplicar por la oferta de Boston Scientific

Sexto grado como educación mínima

Ser mayor de 18 años.

El CV actualizado.

Disponibilidad para laborar en el turno de la tarde de 3:30am a 10:00pm de Lunes a Viernes y sabados de 7:00am a 2:30 pm

Experiencia en Industria medica. (Deseable)

Conocimientos en paquete Office.

Si se le contacta y se le cita a pruebas debe presentar los siguientes documentos:

Fotocopia de la cédula de identidad.

Hoja de delincuencia vigente.

cartas de trabajos anteriores.

Original y Fotocopia del último título académico obtenido y/o constancia de estudios. (Sexto grado, Noveno y/o Bachillerato). El nombre en el título debe aparecer igual que en la cédula de identidad.

En caso de ser una persona extranjera, adjuntar copia y presentar original del carné del seguro social y la copia de la cédula de residencia.

En caso de utilizar anteojos y se le cite a pruebas, favor traerlos ya que los va a requerir para el proceso.

Nota: esta plaza estará abierta por 2 meses, se les estará contactando conforme van aplicando en el orden correspondiente.

Para más detalles, puede consulta la publicación de la empresa.