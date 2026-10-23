(VIDEO) Bomberos capturan enorme cocodrilo cerca de colegio

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un cocodrilo fue capturadopor el Cuerpo de Bomberos la mañana de este viernes en las inmediaciones de un centro educativo en Diriá de Santa Bárbara, en Santa Cruz, Guanacaste.

Bomberos recibieron la alerta

El Cuerpo de Bomberos recibió el reporte a las 8:22 a. m. y despachó una unidad para atender la emergencia.

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Video muestra el momento de la captura

Un video difundido en redes sociales muestra a un bombero mientras intenta capturar al reptil cerca del centro educativo.

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