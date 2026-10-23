Alertan por llegada del primer empuje frío del año a Costa Rica

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alerta por la llegada del primer empuje frío del año a Costa Rica, que tendrá efectos indirectos en las condiciones del país este fin de semana.

Este fenómeno se presentará al mismo tiempo que el país inicia la transición de la época lluviosa a la época seca, según el pronóstico.

Se prevén vientos alisios con ráfagas entre los 40 y los 60 kilómetros por hora, principalmente por la mañana, aunque disminuiría su intensidad por la tarde.