(VIDEO) Imprudencia en carretera provoca grave accidente frente a mercado central

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Una colisión entre cuatro vehículos dejó varias personas heridas la tarde de este sábado en el centro de Alajuela, frente al costado norte del Mercado Municipal.

La emergencia ocurrió en una vía de un solo sentido, frente a un reconocido supermercado, y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Maniobra habría provocado el accidente

Según la información preliminar, uno de los conductores intentó adelantar por la derecha, una maniobra que aparentemente provocó el choque múltiple.

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La colisión involucró a cuatro vehículos y dejó varias personas lesionadas. Por el momento, no se cuenta con detalles sobre la cantidad exacta de heridos ni sobre su condición.

Se está a la espera de más información sobre lo ocurrido y la atención de los afectados.