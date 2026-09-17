Banda enfrentó agentes del OIJ con fusiles de guerra

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Una banda criminal se enfrentó con agentes del OIJ utilizando fusiles de guerra durante una serie de allanamientos realizados este jueves en Barrio Quinto y Los Lirios, en Limón.

Menor de 15 años miembro de la banda resultó herido

Durante el operativo, un joven de 15 años resultó herido en un brazo. Según el OIJ, el menor portaba un fusil AR-15 y se enfrentó al grupo táctico.

El joven se atendió por la Cruz Roja y se reportó en condición estable.

Decomisan fusiles de guerra

Como parte de los operativos, las autoridades decomisaron varios fusiles AR-15 y detuvieron a integrantes que, según el OIJ, estarían vinculados con el grupo conocido como La H.

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Los allanamientos forman parte de una investigación relacionada con la disputa territorial entre grupos criminales que ha generado una ola de violencia en el cantón central de Limón.