Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un hombre resultó con múltiples heridas por arma de fuego.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando llegaron los dos sospechosos en motocicleta y lo llamaron para que saliera. Después, habrían disparado contra la casa, hiriendo al hombre en el acto.

Este presentaba heridas en mandíbula, cabeza, tórax, brazo y pierna derecha. Las autoridades lo identificaron con el apellido López, de 26 años.

Tras los impactos, fue trasladado al Hospital Calderón Guardia para ser atendido. De momento, no hay información actualizada sobre su estado.

En el sitio, las autoridades encontraron aproximadamente 20 indicios balísticos.

Este suceso ocurrió a eso de las 8:00 p. m. de este martes 22 de septiembre, en Pococí, Limón.

Por: Camila Rosales Méndez

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