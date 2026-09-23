Animales ponen en aprietos a autoridades del Aeropuerto Juan Santamaría

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Algunos animales ponen en aprietos a las autoridades del Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. El ingreso de especies al terreno podría poner en riesgo algún vuelo o generar una emergencia.

Según datos de Aeris, empresa encargada del aeropuerto, hasta agosto del 2026, se registraron más de 14 mil avistamientos de animales en el lugar, principalmente de aves. Por otro lado, 83 individuos tuvieron que ser capturados y reubicados mediante jaulas, para evitar algún tipo de incidente.

¿Cuál es el protocolo si se ubica un animal en el Aeropuerto Juan Santamaría?

“Nuestro equipo tiene un sistema de geolocalización, tiene el aeropuerto bastante mapeado, tiene trampas, que son trampas que se dedican para prevenir el ingreso de los animales desde el lado externo hacia el lado interno del aeropuerto”, dijo Juan Belliard, director de operaciones y seguridad de Aeris.

En el caso de aquellos que ya son naturales del entorno del área, para evitar algún conflicto con un aeronave, se espera que caigan en la trampa, para posteriormente reubicarlos como establece la normativa nacional.

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Monitoreo

El objetivo de este monitoreo es evitar que la fauna ingrese a las zonas de operación.

Dato

Los zanates representan el 71% del avistamiento de animales en el aeropuerto, seguido de golondrinas y zopilotes. Las dos especies que más generan dolores de cabeza son los zorros y las abejas.