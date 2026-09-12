Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre abastecimientos controlados que ocurrirán a partir de la próxima semana.

Las zonas anunciadas por el AyA

Según la información brindada por la institución, las comunidades afectadas del 14 al 20 de septiembre son:

San José, Santa Ana, Salitral.

San José, Alajuelita, San Antonio.

San José, Alajuelita, San Josecito.

San José, Vázquez de Coronado, Vázquez de Coronado.

San José, Desamparados, Patarrá.

San José, Desamparados, San Juan de Dios.

San José, Goicoechea, Mata de Plátano.

San José, Aserrí, Aserrí.

El motivo detrás de esta situación es la disminución de la producción en las fuentes de abastecimiento.

También podría interesarle: Informe del OIJ revela el mes más violento del año

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.