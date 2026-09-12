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Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre abastecimientos controlados que ocurrirán a partir de la próxima semana.
Según la información brindada por la institución, las comunidades afectadas del 14 al 20 de septiembre son:
El motivo detrás de esta situación es la disminución de la producción en las fuentes de abastecimiento.
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Por: Camila Rosales Méndez
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