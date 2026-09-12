AyA anuncia abastecimientos controlados en sectores de San José a partir de este lunes

Conozca las zonas afectadas

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Mediante sus plataformas oficiales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre abastecimientos controlados que ocurrirán a partir de la próxima semana.

Las zonas anunciadas por el AyA

Según la información brindada por la institución, las comunidades afectadas del 14 al 20 de septiembre son:

  • San José, Santa Ana, Salitral.
  • San José, Alajuelita, San Antonio.
  • San José, Alajuelita, San Josecito.
  • San José, Vázquez de Coronado, Vázquez de Coronado.
  • San José, Desamparados, Patarrá.
  • San José, Desamparados, San Juan de Dios.
  • San José, Goicoechea, Mata de Plátano.
  • San José, Aserrí, Aserrí.

El motivo detrás de esta situación es la disminución de la producción en las fuentes de abastecimiento.

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Por: Camila Rosales Méndez

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