Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) alertó sobre los riesgos de consumir productos lácteos sin etiquetado adecuado, luego de la detección de casos de brucelosis humana en el cantón de Pococí.

La institución advirtió sobre bacterias como E. coli que pueden provocar infecciones gastrointestinales y urinarias. También se alerta sobre la Staphylococcus que puede causar infecciones en la piel e intoxicaciones alimentarias.

Por esta razón, el MAG recomendó evitar la compra y el consumo de lácteos sin información que permita comprobar su procedencia, especialmente cuando se ofrecen en puestos informales, ferias, mercados o directamente en fincas sin un etiquetado adecuado.

Las autoridades recuerdan que los productos deben indicar el establecimiento responsable y las fechas de elaboración o empaque y vencimiento.

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El objetivo es garantizar la trazabilidad de los alimentos y reducir los riesgos para la salud de los consumidores.

Escrito por: Daniel Palma Durán.