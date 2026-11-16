Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Se confirmó la causa de muerte de Ken Urker, exprometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, quien hallaron sin vida en octubre de este 2026.

La noticia la dio a conocer la oficina del forense de la parroquia de Lafourche, por medio de un comunicado emitido este 16 de noviembre.

Hallazgo del cuerpo

El exprometido de la mujer mundialmente conocida por ser acusada de participar en el asesinato de su madre fue encontrado inconsciente el 1 de octubre, el día de su cumpleaños número 34. Un familiar lo encontró sin vida dentro de una casa en Luisiana.

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Días después de su muerte, Blanchard declaró a la revista People que creía que Urker había fallecido por una sobredosis, aunque desconocía si había sido intencional.

Razón de su muerte

La autopsia reveló que la causa final de la muerte fue una sobredosis accidental de drogas. Las pruebas indicaron que se debió a una “intoxicación accidental por consumo de múltiples sustancias”.

Historia entre Ken Urker y Gypsy-Rose Blanchard

La pareja se conoció cuando Blanchard cumplía una condena en prisión por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard. La declararon culpable de asesinato en segundo grado, mientras que su exnovio, Nick Godejohn, lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2019.

Ambos tuvieron una hija llamada Aurora Raina Urker, quien nació en diciembre de 2024.

Con información de: People.