Ciudad del Este anuncia qué pasará tras el voraz incendio

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Centro Comercial Ciudad del Este anunció las medidas que aplicará tras el incendio que afectó sus instalaciones y confirmó cuándo volverá a recibir visitantes.

A través de un comunicado oficial, la administración agradeció el apoyo, la comprensión y la solidaridad recibida durante la situación.

Ciudad del Este reabrirá este domingo

El centro comercial informó que a partir de este domingo abrirá nuevamente al público en su horario habitual.

Sin embargo, los visitantes únicamente podrán ingresar al primer piso de la Etapa 1.

La administración explicó que esta medida permitirá continuar con los trabajos necesarios para atender y resolver la situación generada tras el incendio.

Estas áreas permanecerán cerradas

Por el momento, el segundo piso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

La restricción también incluye el área de Cines y Kidsventure, por lo que estos espacios no estarán disponibles para los visitantes.

Mientras tanto, los demás locales y servicios que fueron habilitados operarán con normalidad.

Ciudad del Este aseguró que continuará trabajando para recibir nuevamente a sus visitantes con la atención habitual y agradeció la confianza durante este proceso.

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