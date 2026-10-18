Ataque a balazos termina con un muerto en Cartago

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Un joven de apellido Rivera, de 18 años, murió la noche de este sábado tras recibir un disparo en la cabeza en el sector de Quebradilla, en Guadalupe de Cartago.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:43 p. m., cuando la víctima estaba en vía pública y, en apariencia, otro hombre se acercó y le disparó sin mediar palabra.

El joven recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado al Hospital Max Peralta, donde los médicos lo declararon fallecido.

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Tras el ataque, oficiales de la Policía Administrativa detuvieron a un hombre de apellido Hernández, de 24 años, como sospechoso del homicidio. El sujeto quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.

El cuerpo del joven será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras las autoridades investigan las circunstancias del crimen.