Nueva balacera deja un muerto y un joven herido en la calle

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un ataque a balazos dejó un hombre de 19 años muerto y otro de 20 años herido la noche de este domingo en Valle La Estrella, Limón.

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó cerca de las 9:40 p. m. Ambos afectados estaban en vía pública cuando, aparentemente, dos sujetos que viajaban en motocicleta se acercaron y dispararon en reiteradas ocasiones.

La víctima mortal, de apellido Espinoza, sufrió heridas de bala en el tórax y la espalda. Los agentes judiciales lo identificaron en el lugar, donde lo declararon fallecido.

Joven herido recibió atención médica

El segundo afectado, de apellido Vallecillo y de 20 años, sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, por lo que requirió traslado a un centro médico.

Le puede interesar: Costa Rica estará bajo influencia de una nueva onda tropical

De momento, las autoridades no han informado sobre su condición de salud.

OIJ investiga el ataque

Durante la inspección de la escena, los agentes recolectaron indicios balísticos, los cuales analizarán en los laboratorios de Ciencias Forenses.

El cuerpo de Espinoza fue remitido a la Morgue Judicial, mientras el OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.