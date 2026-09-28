Asesinan a padre de tres hijos en un parque

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Un padre de tres hijos falleció luego de ser víctima de un tiroteo en un parque que se ubica en Pocora, Guácimo, Limón, cerca de una delegación policial.
Se identificó a la víctima como German Eduardo Taylor Alvarado, de 38 años, quien deja a tres hijos de 15 años, 12 años y 9 meses de edad.
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Aparentemente, dos sujetos en motocicleta abordaron a la víctima y el que iba en el asiento del acompañante bajó del vehículo y empezó a dispararle. El hombre intentó refugiarse debajo de una mesa que se encontraba en el lugar.
El ataque fue directo contra German. No se reporta ninguna otra persona herida.
El caso se encuentra en investigación.
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