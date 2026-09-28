Asesinan a padre de tres hijos en un parque

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Un padre de tres hijos falleció luego de ser víctima de un tiroteo en un parque que se ubica en Pocora, Guácimo, Limón, cerca de una delegación policial.

¿Quién es el padre asesinado?

Se identificó a la víctima como German Eduardo Taylor Alvarado, de 38 años, quien deja a tres hijos de 15 años, 12 años y 9 meses de edad.

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¿Cómo lo asesinaron?

Aparentemente, dos sujetos en motocicleta abordaron a la víctima y el que iba en el asiento del acompañante bajó del vehículo y empezó a dispararle. El hombre intentó refugiarse debajo de una mesa que se encontraba en el lugar.

¿Hay más personas heridas?

El ataque fue directo contra German. No se reporta ninguna otra persona herida.

El caso se encuentra en investigación.

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