Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Un accidente genera largas presas en la Autopista General Cañas, sobre el puente Francisco Orlich.

¿Qué pasó?

Según el reporte que llegó a la redacción de Noticias Repretel, se dio la colisión entre un vehículo liviano y uno pesado.

¿Hay personas heridas por el accidente en la General Cañas?

De momento, no se reportan personas heridas, solo daños materiales y un paso denso en el lugar. Se pide a los conductores, tomar las previsiones del caso.

Información en desarrollo.

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