Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Un hombre murió la mañana de este sábado tras recibir varios balazos en Nosara de Nicoya, Guanacaste. La víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y fue declarada sin vida en el lugar.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

OIJ investiga el homicidio

De momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni el móvil del ataque.

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El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.