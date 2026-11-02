Asesinan a entrenador de fútbol mientras disfrutaba de partido

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un entrenador fue asesinado a balazos en el sector de Cieneguita, Limón, mientras disfrutaba de un partido de fútbol.

¿Cómo asesinaron al entrenador de fútbol?

Mientras varias personas disfrutaban de un partido de fútbol en el sector, una motocicleta se aproxima al lugar y los ocupantes dispararon contra la víctima. Al hombre lo trasladaron hasta el hospital Tony Facio y en el centro médico confirmaron su fallecimiento.

De momento se desconoce si era el objetivo de los gatilleros.

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Hijo de entrenador

El hijo del entrenador también había sido asesinado de una manera similar años atrás. Joven estaba vinculado con grupos criminales, entre ellos los Tony Boys.

Autoridades tratan de determinar si el asesinato de este hombre tiene relación con la participación de su hijo en años anteriores.

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