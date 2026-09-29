Actualización: Trasladan 15 menores a centros médicos tras fuerte choque en carretera

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Autoridades trasladaron a centros médicos a 15 menores luego de un fuerte accidente entre un camión y un bus escolar ocurrido la mañana de este martes en Orotina, Puntarenas.

El accidente se registró alrededor de las 6:20 a. m. en Coyolar, sector de Santa Rita, cerca del local Jumbo Max. La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó inicialmente a un joven de 16 años prensado, además de otros pacientes involucrados.

Cruz Roja valoró a 18 estudiantes

Tras la atención principal en el lugar del accidente, la Cruz Roja recibió una solicitud para valorar a varios estudiantes en el centro educativo.

En total, los socorristas atendieron a 18 estudiantes. De ellos, 15 fueron trasladados a la Clínica de Orotina para recibir valoración médica.

Dos de los menores fueron trasladados en condición urgente, mientras que los otros 13 permanecían estables al momento de la atención.

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Cuatro ambulancias atendieron la emergencia

Para atender el accidente, la Cruz Roja movilizó cuatro ambulancias y un vehículo de rescate.

La emergencia se mantiene bajo atención de las autoridades correspondientes, mientras se determina cómo ocurrió la colisión entre el camión y el bus escolar.