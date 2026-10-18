Muere exjugador del Herediano

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

El futbol nacional está de luto tras el fallecimiento del exfutbolista costarricense Miguel Lacey, recordado por su trayectoria como defensa central.

Así lo confirmó el Club Sport Herediano mediante un comunicado en sus redes sociales.

¿Quién era Miguel Lacey?

Lacey, considerado como uno de los mejores defensores centrales de Costa Rica durante la década de 1980.

Disputó 18 años en la Primera División, entre 1973 y 1991, periodo en el que acumuló más de 500 partidos oficiales, cifra que lo ubica entre los jugadores con más encuentros en el fútbol costarricense.

Durante su trayectoria defendió los colores de Limón, Guanacasteca, San Carlos y Herediano.

Además, tuvo participación con la Selección Nacional de Costa Rica. Representó al país en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 1979 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. También formó parte del proceso eliminatorio rumbo al Mundial de México 1986.