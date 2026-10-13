(VIDEO) Violenta balacera deja mujer muerta dentro de un taller

El impactante video muestra la balacera.

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Una mujer adulta fue reportada sin signos vitales tras recibir varios impactos de bala durante una balacera ocurrida en San Gabriel de Aserrí, en San José.

La emergencia fue reportada a las 10:56 a. m., según la información preliminar de atención.

Cruz Roja atendió la emergencia

Ante el reporte, la Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad básica y una unidad de soporte avanzado para atender la situación.

De momento, la información disponible confirma que la mujer presentaba múltiples heridas por arma de fuego y fue reportada sin signos vitales.

La noticia se encuentra en desarrollo y se está a la espera de más detalles sobre las circunstancias del ataque y posibles víctimas adicionales.