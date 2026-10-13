(VIDEO) Violenta balacera deja mujer muerta dentro de un taller

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una mujer adulta fue reportada sin signos vitales tras recibir varios impactos de bala durante una balacera ocurrida en San Gabriel de Aserrí, en San José.

La emergencia fue reportada a las 10:56 a. m., según la información preliminar de atención.

Cruz Roja atendió la emergencia

Ante el reporte, la Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad básica y una unidad de soporte avanzado para atender la situación.

De momento, la información disponible confirma que la mujer presentaba múltiples heridas por arma de fuego y fue reportada sin signos vitales.

La noticia se encuentra en desarrollo y se está a la espera de más detalles sobre las circunstancias del ataque y posibles víctimas adicionales.