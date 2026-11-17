Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

La Selección Nacional de Costa Rica afronta este martes su segundo compromiso de la fecha FIFA de noviembre, cuando se mida ante Argentina. La Tricolor llega a este encuentro tras perder 2-0 el pasado viernes contra Ecuador, en Quito.

Hora del partido

El pitazo inicial está programado para las 5:00 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

¿Dónde ver el partido?

Repretel Canal 6 iniciará su cobertura a partir de las 3:00 p. m. con la previa del encuentro. La transmisión del partido, con imagen, comenzará a las 5:00 p. m. y también estará disponible a través del canal de YouTube de Deportes Grupo Repretel y en Repretel.com.

Por su parte, Radio Monumental (93.5 FM) tendrá una cobertura especial que también se podrá seguir mediante los perfiles de Facebook de Deportes Monumental y Deportes Repretel, así como en el canal de YouTube de Deportes Grupo Repretel.

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La programación iniciará a las 3:00 p. m. con la previa del compromiso, continuará a las 5:00 p. m. con la narración del encuentro y tendrá su espacio de análisis a partir de las 7:00 p. m., con edición especial de 120 Minutos, que también podrá sintonizar por Canal 11 para repasar todos los detalles y las principales incidencias del partido.

El compromiso de este martes marcará el cierre de año para ambas selecciones, las cuales iniciaran en 2027 las eliminatorias para el mundial del 2030. Ambas con dos técnicos respaldados en este proceso: Lionel Scaloni y Bryan Ruiz.

Escrito por: Daniel Palma Durán.