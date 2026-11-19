Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El creador de contenido costarricense Christopher Araya, conocido en redes como “Araya Vlogs”, denunció amenazas tras publicación de video sobre el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Creador de contenido nacional realizó una visita al centro penitenciario y mostró desde dentro las instalaciones y convivencia entre privados de libertad.

Denunció amenazas

Según un video que publicó en sus redes sociales tras el del CACCO, confirma que ha recibido comentarios amenazantes.

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Incluso confirma que parte de su contenido en Instagrama fue bloqueado debido a las denuncias de usuarios.

¿Cuál es la opinión de Araya Vlogs?

“No hay ningún tipo de sesgo, ni para un lago ni para el otro y como yo no soy un profesional penitenciario ni siquiera quise decir nada, cerré el hocico, simplemente describí la realidad de algo que pasa en Costa Rica, les gusté o no”, puntualizó.

Insiste en que solo cumplió un rol de comunicador, mostrando lo que hay en el centro penitenciario.