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El creador de contenido costarricense Christopher Araya, conocido en redes como “Araya Vlogs”, denunció amenazas tras publicación de video sobre el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).
Creador de contenido nacional realizó una visita al centro penitenciario y mostró desde dentro las instalaciones y convivencia entre privados de libertad.
Según un video que publicó en sus redes sociales tras el del CACCO, confirma que ha recibido comentarios amenazantes.
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Incluso confirma que parte de su contenido en Instagrama fue bloqueado debido a las denuncias de usuarios.
“No hay ningún tipo de sesgo, ni para un lago ni para el otro y como yo no soy un profesional penitenciario ni siquiera quise decir nada, cerré el hocico, simplemente describí la realidad de algo que pasa en Costa Rica, les gusté o no”, puntualizó.
Insiste en que solo cumplió un rol de comunicador, mostrando lo que hay en el centro penitenciario.