Apuñalan a hombre en el tórax en La Carpio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un hombre fue herido con un arma blanca.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba en vía pública cuando un sujeto lo abordó. Tras causarle una herida en la zona del tórax, se dio a la fuga.

El hombre, identificado con el apellido Méndez, de 37 años, requirió traslado al Hospital México.

Las autoridades aún no brindan información adicional sobre el estado actual del ofendido.

Finalmente, el suceso ocurrió a eso de las 8:55 p. m. de este lunes 31 de agosto, en La Carpio, Uruca, San José.

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Por: Camila Rosales Méndez

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