Ataque a balazos acaba con la vida de tiktoker

La violencia en el Caribe no cesa. Un hombre de apellido Gordon fue asesinado la noche de este domingo. Trasciende que la víctima era un reconocido tiktoker de la zona.

Era conocido en redes como “Rasta legalista“.

¿Cómo se dio el ataque contra el reconocido tiktoker?

Ataque se dio mientras permanecía frente a su casa, en el barrio El Carmen, Siquirres.

Por causas que no se tienen claras, la víctima fue atacada por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta.

Autoridades investigan las razones del homicidio.

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