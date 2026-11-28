Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital de Cartago tras sufrir una herida por arma blanca la mañana de este sábado en Paraíso.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 6:25 a. m. y desplazó una unidad para atender la emergencia.

Los cruzrojistas valoraron al paciente en el sitio y, debido a su condición, lo llevaron de urgencia al centro médico.

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De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni la identidad de la víctima.