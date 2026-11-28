Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió un incidente con arma de fuego que dejó a dos hombres adultos gravemente heridos en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

La emergencia fue reportada a eso de las 2:30 p. m. Ambos pacientes presentaban heridas.

Tras ser valorados por los cruzrojistas, los dos hombres fueron trasladados en condición crítica a la Clínica de Aguas Zarcas.

De momento, no hay más información actualizada del estado de las víctimas.

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