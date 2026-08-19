Aprueban cambio de última hora en caso de alias “Diablo”

La mañana del pasado martes 18 de agosto trascendió la solicitud de la Fiscalía, puntualmente realizada por el fiscal general Carlo Díaz, para que el proceso penal que enfrentan alias “Diablo” y alias “Tan” pasara a manos del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, JEDO.

Este miércoles, el Poder Judicial confirmó que admitió la petición, por lo que el proceso de “Diablo” tendrá cambios sustanciales.

¿Qué significa este cambio?

El proceso se tramitaba por la vía ordinaria, y la solicitud pretendía que JEDO se hiciera cargo con el objetivo generar cambios en el proceso, como los plazos de medidas cautelares o factores clave en la investigación.

Uno de los principales efectos sería ampliar los plazos relacionados con el proceso y la prisión preventiva.

Por delincuencia organizada, esta medida cautelar puede alcanzar hasta 24 meses y, de manera extraordinaria, hasta 36 meses.

Más herramientas de investigación

El cambio permitiría a los investigadores utilizar técnicas especiales de investigación, entre ellas las intervenciones telefónicas, de acuerdo con lo explicado durante la audiencia.

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¿Ahora qué procede?

Según informó el Poder Judicial en su comunicado, el Ministerio Público solicitó prorrogar el plazo de prisión preventiva para los detenidos.

Esa solicitud será notificada de manera escrita a las partes en los próximos días. Sin embargo, aún no se define de manera oficial.