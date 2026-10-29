Aprueban aumento en salario mínimo para todo el sector privado

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Consejo Nacional de Salarios aprobó un aumento del 1,70% para todos los salarios mínimos del sector privado en Costa Rica. El ajuste entrará en vigor el 1.º de enero de 2027 y será obligatorio para los patronos de todo el país.

La decisión también contempla un incremento adicional para las personas con título de Técnico Medio en Educación Diversificada. En este caso, el Consejo aprobó por unanimidad un ajuste de 0,88%, que eleva el aumento total para esta población a un 2,58%.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo?

El incremento mensual dependerá del tipo de ocupación y la formación académica de cada trabajador.

Las personas que laboran en ocupaciones no calificadas recibirán ₡6.342 adicionales al mes, mientras que para los trabajadores calificados el aumento será de ₡7.135 mensuales.

Por su parte, los bachilleres universitarios que reciben el salario mínimo tendrán un incremento de ₡11.289 al mes.

En el caso de quienes cuentan con un título de Técnico Medio en Educación Diversificada, el ajuste será de ₡12.931 mensuales.

Aumento será obligatorio desde enero de 2027

Los nuevos porcentajes aplicarán a todas las personas que reciben el salario mínimo del sector privado, tanto quienes trabajan por jornada como quienes reciben su remuneración a destajo.

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El Consejo Nacional de Salarios, órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también deberá definir el ajuste correspondiente al trabajo doméstico.