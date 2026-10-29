Decomisan más de 2 mil unidades de licor irregular

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 2.674 unidades de licor en Potrero Grande, luego de recibir una denuncia anónima sobre el ingreso de dos vehículos con bebidas alcohólicas a una propiedad.

Según la información suministrada, los policías se desplazaron hasta el sitio y ubicaron la vivienda señalada. Una vez en el lugar, observaron varias cajas de licor dentro del inmueble.

Coordinan con otras autoridades

Tras el hallazgo, los oficiales coordinaron con la Policía de Control Fiscal y la Fiscalía para atender el caso.

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Imágenes desde el sitio muestran dos carros repletos de contenedores con bebidasd alcohólicas. De momento, no se informó sobre personas detenidas.