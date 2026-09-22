Aprueban aumento de hasta 100 colones en varias rutas de bus que conectan con San José

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Los usuarios de varias rutas de autobús que conectan San José con comunidades de La Unión, Curridabat y Montes de Oca pagarán más por sus pasajes a partir de este jueves.

Los aumentos aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) van de ₡60 a ₡100, según la resolución publicada este martes en el diario oficial La Gaceta.

Las nuevas tarifas aplican para servicios que conectan la capital con sectores como San Pedro, Zapote y Tres Ríos, entre otras comunidades.

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Con la publicación de la resolución, las empresas autobuseras podrán aplicar los nuevos precios a partir de este jueves, por lo que los usuarios deberán tomar en cuenta el incremento al momento de pagar sus pasajes.

La resolución establece los nuevos montos para las rutas involucradas, luego del proceso de análisis y aprobación por parte de la Aresep.