Balacera deja un hombre crítico en Escazú

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

Un hombre resultó herido por arma de fuego la mañana de este domingo en San Rafael de Escazú, San José, y tuvo que ser trasladado en condición crítica a un centro médico.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de la emergencia a las 10:46 a. m. El paciente presentaba heridas de bala en las extremidades inferiores.

Cruz Roja atendió la emergencia

Una unidad básica de soporte de la Cruz Roja se encargó de la atención inicial y del traslado del hombre al centro médico.

Le puede interesar: (VIDEO) Autobús alza en llamas en carretera

De momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de la víctima.