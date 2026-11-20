Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Dos oficiales de la Fuerza Pública y un bebé fueron trasladados en condición delicada a distintos centros médicos tras un aparatoso accidente ocurrido en la ruta 32, en Matina, Limón.

El accidente ocurrió cuando los policías viajaban en una motocicleta y colisionaron contra un vehículo en las cercanías de Venecia de Matina.

Traslado de los afectados

La fuerza del impacto obligó a trasladar a las tres personas a diferentes centros médicos para recibir atención.

De momento, no está claro cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias que provocaron la colisión.

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El hecho ocurrió sobre la ruta 32, una de las principales vías de conexión entre San José y la provincia de Limón.