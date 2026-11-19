Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un sensor submarino detectó una temperatura de 8,21 °C a 400 metros de profundidad en el océano Pacífico, una cifra que superó en 2,49 °C el promedio histórico de esa zona y dejó atrás la marca anterior, establecida en 2019.

La medición ocurrió el pasado 8 de noviembre, frente a la isla de Vancouver. Los especialistas relacionan este episodio con los efectos de El Niño, en un contexto de calentamiento global que también eleva la temperatura de los océanos.

Los datos proceden de Ocean Networks Canada, una iniciativa de la Universidad de Victoria que administra una red de sensores submarinos.

El récord se registró a 400 metros de profundidad

La temperatura alcanzó un valor 0,89 °C superior al récord anterior, que databa de 2019. Aunque después del pico del 8 de noviembre el indicador descendió, a mediados de mes el agua todavía permanecía cerca de 1,6 °C por encima de lo habitual para ese sector.

El hallazgo llamó la atención por la profundidad de la medición. A diferencia de los registros superficiales, que reciben la influencia directa de la atmósfera y la radiación solar, este dato demuestra que el calentamiento también alcanza capas situadas a cientos de metros bajo el mar.

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La situación genera preocupación por sus posibles efectos en la vida marina. Muchas especies utilizan las aguas profundas como refugio ante el aumento de temperatura en la superficie.

Si esas zonas también se calientan, los organismos disponen de menos espacios con condiciones adecuadas.