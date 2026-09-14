Anuncian huelga que afectará todos los turnos en hospitales, clínicas y Ebais

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una huelga de 24 horas afectará los servicios de hospitales, clínicas y Ebais de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el próximo jueves 17 de septiembre, debido al reclamo de trabajadores por el pago incompleto de sus salarios.

El movimiento fue anunciado por sindicatos del sector salud, luego de que algunos funcionarios aseguran llevar semanas e incluso cerca de tres meses con problemas para recibir correctamente su salario.

Cuáles serán los horarios y los servicios interrumpidos

La huelga iniciará a las 6 a. m. del jueves 17 de septiembre y se extenderá hasta las 6 a. m. del viernes 18 de septiembre, por lo que abarcará los tres turnos de atención: de 6 a. m. a 2 p. m., de 2 p. m. a 10 p. m. y de 10 p. m. a 6 a. m.

Según los sindicatos, la medida podría provocar atrasos y cambios en la atención de los pacientes. Sin embargo, señalaron que servicios prioritarios como urgencias, neonatos y cuidados intensivos no se verán afectados.

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Los trabajadores reclaman una solución al problema de los pagos y señalan que la situación afecta a funcionarios de distintas áreas, entre ellos personal de enfermería, cocina, seguridad, farmacia, laboratorio, rayos X, vigilancia y aseo.

La huelga busca presionar a la CCSS para que resuelva el problema y garantice el pago completo y oportuno de los salarios. Mientras tanto, se recomienda a los pacientes tomar previsiones ante posibles afectaciones en la atención durante las 24 horas del movimiento.