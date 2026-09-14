Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos mientras compartía con otras personas dentro de un bar en Pocora de Guácimo, Limón.

A la víctima la identificaron como por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Loaiza, quien resultó gravemente herido durante el ataque.

Otra mujer resultó herida

En el mismo hecho, una mujer de apellido Picado, de 20 años, también resultó herida y la trasladaron a la Clínica de Siquirres para recibir atención médica.

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El ataque ocurrió a unos 50 metros de la delegación de la Fuerza Pública de Pocora, según la información suministrada por las autoridades.

A Loaiza lo trasladaron al Hospital de Guápiles, donde falleció producto de las heridas sufridas durante el atentado. El OIJ recibió el reporte cerca de las 8:25 p. m. del domingo.