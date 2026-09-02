Más de 400 puestos: anuncian feria de empleo este sábado

Más de 400 puestos de trabajo estarán disponibles este sábado 5 de septiembre en una feria de empleo organizada por Fundación Huella.

Sobre la feria de empleo

La actividad se realizará de 12:00 m.d a 4:00 p. m. en Terrazas Lindora, Santa Ana, y contará con oportunidades laborales temporales y permanentes, tanto presenciales como híbridas.

Esta feria ofrecerá opciones para distintos perfiles, desde cajeros, bodegueros y operarios, hasta ingenieros, coordinadores y puestos relacionados con ventas.

Aquellas personas interesadas en participar deberán llevar su currículum actualizado, ya sea en formato impreso o digital.

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Por: Camila Rosales Méndez

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