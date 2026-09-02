La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), mediante su sitio web oficial, informó sobre una suspensión eléctrica para este jueves en sectores de las provincias de San José, Heredia y Alajuela.
Según la información institucional, los sitios afectados este jueves 3 de septiembre serán:
Finalmente, la CNFL explica que esta situación se presentará debido a obras por contrato, mantenimiento y construcción de otras obras.
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Por: Camila Rosales Méndez
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