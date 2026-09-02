La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), mediante su sitio web oficial, informó sobre una suspensión eléctrica para este jueves en sectores de las provincias de San José, Heredia y Alajuela.

Las zonas sin luz

Según la información institucional, los sitios afectados este jueves 3 de septiembre serán:

San José, San José, Pavas (Asunción): de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. San José, San José, Hatillo: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Heredia, Santo Domingo, San Vicente: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Heredia, Belén, San Antonio: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Alajuela, Alajuela, San Rafael: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Finalmente, la CNFL explica que esta situación se presentará debido a obras por contrato, mantenimiento y construcción de otras obras.

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Por: Camila Rosales Méndez

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