Anuncian feria de empleo en San Pedro: así puede aplicar

La Municipalidad de Montes de Oca informó sobre la próxima feria de empleo “Montes de Oca Te Emplea”, que se realizará en septiembre en San Pedro.
Esta tendrá lugar el próximo miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en el tercer piso de Plaza San Pedro.
El espacio cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y ofrecerá los siguientes espacios:
Si usted desea participar, puede inscribirse mediante el enlace que proporcionó el gobierno local.
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Por: Camila Rosales Méndez
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