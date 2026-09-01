Anuncian feria de empleo en San Pedro: así puede aplicar

La Municipalidad de Montes de Oca informó sobre la próxima feria de empleo “Montes de Oca Te Emplea”, que se realizará en septiembre en San Pedro.

Sobre la feria de empleo

Esta tendrá lugar el próximo miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en el tercer piso de Plaza San Pedro.

El espacio cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y ofrecerá los siguientes espacios:

Taller de preparación para entrevistas laborales: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Taller de elaboración y mejora del currículum vitae (CV): 2:00 p. m.

2:00 p. m. Charlas de orientación en empleabilidad.

Herramientas y buenas prácticas para la búsqueda de empleo.

Si usted desea participar, puede inscribirse mediante el enlace que proporcionó el gobierno local.

También podría interesarle: Apuñalan a hombre en el tórax en La Carpio

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.