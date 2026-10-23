Anuncian el cierre de conocido restaurante tras 58 años de servicio

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un conocido restaurante de la provincia de Cartago anunció su cierre definitivo tras 58 años de historia. Dieron a conocer la noticia por medio de sus redes sociales.

¿Cuál es el restaurante?

Se trata del Restaurante Turrialtico, de Turrialtico Lodge, fundado en 1968 en las afueras de Turrialba sobre una colina.

Mensaje en redes sociales

“Han sido 58 años de trabajo, esfuerzo, sacrificios y, sobre todo, de momentos inolvidables. A lo largo de este camino, tuvimos el privilegio de recibir a generaciones de familias, celebrar ocasiones especiales, compartir nuestra mesa y formar parte de la historia de tantas personas que nos honraron con su visita”, enfatizó el Turrialtico Lodge, en una publicación en redes sociales.

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Añaden que el restaurante ha sido más que un negocio, “ha sido un sueño familiar, un legado construido con amor y dedicación, y una parte muy importante de nuestras vidas”.

¿Cuándo cerrarán las puertas del conocido restaurante?

Según informaron, a partir del 1 de noviembre del presente año.