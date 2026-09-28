Anuncian el cierre de centro turístico que visitaban las familias

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

A las 5:00 p.m. de este 27 de setiembre la aguja de un conocido centro turístico se cerró, tras una orden del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

¿Cuál centro turístico cerró?

La Laguna de Río Cuarto de Alajuela, sitio que durante años recibió a miles de turistas en este atractivo natural.

¿Por qué cerró?

El cierre se da por una orden del SINAC, para demoler y retirar infraestructura instalada en el lugar. Este proceso se orginó a raíz de una denuncia relacionada con infraestructura contruida en las cercanías de la laguna, dentro de un área protegida.

“Se presentó en contra de diversas instituciones un recurso de amparo, para parar la operación y pues la Sala Constitucional acogió una medida en contra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por el tema de las construcciones. El MINAE le ordena por lo tanto a la Asociación de Desarrollo, tener que demoler absolutamente todo lo que existe acá”, dijo Mario Jiménez, presidente de la Asociación de Desarrollo de Río Cuarto.

Afectación

“La afectación no solamente nos afecta a nosotros como colaboradores, que estamos desempleados, también empredimientos, el comercio local y todo en general, la comunidad de una u otra forma”, dijo Vanesa Mata, trabajadora del lugar.

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Ahora los vecinos y turistas temen que sin una administración y sin parte de la infraestructura de seguridad, aumenten los ingresos irregulares y los riesgos para quienes intenten entrar al lugar.

Cierre

A partir de este 28 de setiembre la aguja permanecerá cerrada y no se permitirá el ingreso de vehículos por ese acceso.