Anuncian cortes de luz y agua para más de 18 mil abonados en Heredia

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Más de 18.700 abonados de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) tendrán una suspensión del servicio eléctrico este jueves 17 de setiembre, mientras que otras 4.376 personas enfrentarán una interrupción del suministro de agua potable.

¿A qué se debe?

El corte de electricidad afectará a 18.720 abonados de San Isidro entre las 7 a. m. y las 3 p. m., debido a trabajos para sustituir tres postes.

Las comunidades afectadas

Entre las zonas afectadas están Calle La Rinconada, barrio Lourdes, Calle La Fortaleza, Los Vega, Chávez, El Portillo, Prado Montano, condominio Torres de San Isidro, Terrazas de San Isidro y Jardines de Santa Cruz, entre otros sectores.

La ESPH también realizará el lavado del tanque Tirol, trabajo que dejará sin agua potable a 4.376 personas de San Rafael entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

La suspensión afectará sectores como Residencial Tirol El Monte, Calle Monte de la Cruz, Escuela Montecitos, Bosque de la Hoja, Laguna de Plata, calle Chorreras, calle Real de la Hoja y parte del residencial Aves del Paraíso.

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Más información al respecto

La empresa pidió a los abonados revisar las zonas de afectación y hacer un uso racional del agua, además de almacenar únicamente la cantidad necesaria para las horas de suspensión.

Los usuarios pueden obtener más información sobre los trabajos programados mediante el teléfono 2562-3774 o en el sitio web de la ESPH.