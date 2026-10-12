Anuncian corte de agua que afectará a más de 13 mil personas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció una interrupción temporal del suministro de agua potable este próximo miércoles 14 de octubre que afectará a aproximadamente 13.212 personas de los distritos de San Rafael y Los Ángeles.

Los trabajos se realizarán entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m., como parte de labores preventivas en la infraestructura hídrica.

¿Cuáles comunidades se verán afectadas?

Las labores en el tanque Brasilia Mediano afectarán sectores del centro de San Rafael y Los Ángeles, incluidas las urbanizaciones La Quinta y La Alameda, así como calle Mata de Plátano, calle Nueva, Naranjo, Murillo, Las Monjas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, calle Vargas y calle La Saca.

También se verán afectados el Colegio Nueva Generación y el condominio Bello Verde.

Trabajos en el tanque Tirol Nuevo

Por el lavado del tanque Tirol Nuevo, la interrupción del servicio afectará Residencial Tirol El Monte, Highland Ranch, Residencial El Castillo, Montecitos, Bosque de La Hoja, Laguna de Plata, calle Chorreras, urbanización La Joya y sectores de La Hoja y La Rosa.

Además, podrían registrarse afectaciones parciales en el residencial Aves del Paraíso, específicamente en las avenidas Poás, Orosí y Talamanca.

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ESPH recomienda almacenar agua

La empresa aconsejó a los vecinos almacenar únicamente la cantidad de agua necesaria para atender las actividades básicas durante el período de suspensión. Para más información puede consultar en la página web oficial www.esph-sa.com o vía telefónica al 2562-3774.